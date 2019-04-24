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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетик
Леганес - Атлетик: обзор матча 24 апреля 2019
Леганес
24.04.2019, среда, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
43'
Ю. Эн-Несири (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
И. Леке
44'
Желтая карточка
И. Кордоба
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
Р. Тарин
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-3-2
25
Куэльяр
3
Кравец
22
Сиовас
4
Омеруо
28
Тарин
6
Гумбау
14
Эрасо
24
Хуанфран
21
Перес
9
Каррийо
21
Эн-Несири
3-2-1-1-2
1
Эррерин
26
Мартинес
14
Нуньес
5
Альварес
15
Леке
17
Бершиче
17
Рико
14
Кордоба
9
Уильямс
20
Адурис
Остались в запасе
Леганес
Атлетик
13
Андрей Лунин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Леганес - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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