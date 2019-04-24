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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 24 апреля 2019
ЦСКА
24.04.2019, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
13'
Я. Бийол
55'
А. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
85'
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ф. Чалов
84'
78'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
П. Долгов
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Сигурдссон
69'
67'
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Понсе
ГОЛ! 2:0!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Ф. Чалов
55'
54'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Ш. Гайдаров
Замена
Г. Щенников
️️️️
И. Ахметов
46'
Желтая карточка
И. Ахметов
36'
ГОЛ! 1:0!
Я. Бийол
Пас отдал
Н. Влашич
13'
10'
Желтая карточка
Е. Гапон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
6
Бийол
5
Васин
6
Фернандес
14
Набабкин
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
3-1-3-3
99
Дюпин
3
Удалый
37
Калошин
33
Гапон
88
Гайдаров
8
Закиров
55
Кулик
13
Гиголаев
9
Понсе
33
Ахъядов
91
Долгов
97
Ахметов
42
Щенников
42
Щенников
97
Ахметов
63
Чалов
8
Бистрович
8
Бистрович
63
Чалов
10
Сигурдссон
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Сигурдссон
88
Гайдаров
5
Ондуа
5
Ондуа
88
Гайдаров
9
Понсе
10
Кацаев
10
Кацаев
9
Понсе
91
Долгов
25
Агаларов
25
Агаларов
91
Долгов
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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