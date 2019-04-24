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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 24 апреля 2019
Вулверхэмптон
24.04.2019, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
28'
Р. Невеш
37'
М. Доэрти
45+2'
Д. Жота
80'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
90'
Желтая карточка
Р. Беннетт
84'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Хименес
82'
80'
ГОЛ! 3:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Г. Джака
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Жота
78'
71'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ивоби
59'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Л. Торрейра
58'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 3:0!
Д. Жота
45'
+2
45'
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 2:0!
М. Доэрти
Пас отдал
Х. Кастро
37'
31'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
Р. Невеш
28'
27'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
М. Доэрти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
3-2-2-2-1
1
Лено
19
Папастатопулос
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мхитарян
10
Озил
17
Ивоби
91
Ляказетт
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
9
Хименес
24
Траоре
24
Траоре
9
Хименес
20
Жота
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
20
Жота
22
Мхитарян
23
Колашинац
23
Колашинац
22
Мхитарян
34
Торрейра
6
Гендузи
6
Гендузи
34
Торрейра
17
Ивоби
9
Нкетиа
9
Нкетиа
17
Ивоби
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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