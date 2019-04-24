Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 24 апреля 2019
Эспаньол
24.04.2019, среда, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
72'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
Желтая карточка
М. Рока
81'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Я. Аспас
41'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
Э. Гранеро
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
3-1-3-2-1
13
Лопес
12
Вила
5
Налдо
22
Эрмосо
25
Рока
23
Гранеро
10
Дардер
21
Лопес
7
Лей
21
Мелендо
7
Иглесиас
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
29
Худт
4
Костас
15
Оласа
19
Санчес
68
Лоботка
5
Йокушлу
10
Будебуз
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Сельта
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21:50
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21:50
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+