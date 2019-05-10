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    Расписание матчей 10-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 28 тур
    10 мая, пятница
    11:00
    Анжи (мол)
    0:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    10 мая, пятница
    14:00
    Краснодар (мол)
    0:0
    Енисей (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 28 тур
    10 мая, пятница
    11:30
    Оренбург
    2:2
    Урал
    Матч завершен
    10 мая, пятница
    14:00
    Динамо
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    10 мая, пятница
    16:30
    Анжи
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    10 мая, пятница
    19:00
    Локомотив
    4:0
    Рубин
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 7 тур
    10 мая, пятница
    17:30
    Славия-Мозырь
    3:3
    Минск
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 34 тур
    10 мая, пятница
    20:00
    Оденсе
    4:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 32 тур
    10 мая, пятница
    20:30
    Антальяспор
    0:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 8 тур
    10 мая, пятница
    21:30
    Стандард
    2:3
    Гент
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
    10 мая, пятница
    21:45
    Абердин
    2:1
    Хартс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 36 тур
    10 мая, пятница
    21:45
    Сент-Этьен
    0:1
    Монпелье
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 38 тур
    10 мая, пятница
    22:00
    Гранада
    2:1
    Тенерифе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 33 тур
    10 мая, пятница
    22:30
    Авеш
    0:1
    Морейренcе
    Матч завершен
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