апрель 2019
май 2019
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 28 тур
10 мая, пятница
11:00
Матч завершен
10 мая, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 28 тур
Белоруссия. Высшая лига 2019, 7 тур
10 мая, пятница
17:30
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2018/2019), 34 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 32 тур
10 мая, пятница
20:30
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 8 тур
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
Франция. Лига 1 (2018/2019), 36 тур
10 мая, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 38 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 33 тур
10 мая, пятница
22:30
Матч завершен