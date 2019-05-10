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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 10 мая 2019
Динамо
10.05.2019, пятница, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
71'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Мевля
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
68'
Замена
В. Грулев
️️️️
М. Кардозу
60'
46'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Зуев
20'
Замена
К. Плиев
️️️️
С. Паршивлюк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
11
Федор Черных
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
18
Морозов
4
Евгеньев
44
Шунич
34
Козлов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
55
Теттех
20
Кардозу
48
Луценко
8
Панченко
4-2-3-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
6
Сигурдссон
99
Новосельцев
32
Мевля
17
Норманн
8
Гацкан
11
Ионов
92
Щадин
17
Зуев
16
Сигурдарсон
20
Кардозу
27
Грулев
27
Грулев
20
Кардозу
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
18
Паршивлюк
15
Плиев
15
Плиев
18
Паршивлюк
17
Зуев
2
Калачев
2
Калачев
17
Зуев
32
Мевля
14
Шомуродов
14
Шомуродов
32
Мевля
Остались в запасе
Динамо
Ростов
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
31
Илья Абаев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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