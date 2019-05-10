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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 10 мая 2019
Локомотив
10.05.2019, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Рубин
4'
А. Миранчук (П)
10'
Ф. Смолов
73'
Г. Крыховяк
87'
Х. Кварацхелия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
Замена
И. Лапшов
️️️️
Б. Хеведес
88'
ГОЛ! 4:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
А. Миранчук
87'
83'
Пенальти не реализован!
И. Коновалов
Желтая карточка
М. Рыбус
82'
79'
Желтая карточка
А. Сагитов
78'
Замена
А. Сагитов
️️️️
Д. Полоз
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
А. Миранчук
77'
74'
Замена
В. Устинов
️️️️
Д. Степанов
74'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Е. Башкиров
ГОЛ! 3:0!
Г. Крыховяк
Пас отдал
А. Миранчук
73'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
66'
55'
Вторая желтая
В. Подберезкин
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
4'
3'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛАЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
92
Вячеслав Подберезкин
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
4
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хеведес
31
Рыбус
20
Крыховяк
20
Игнатьев
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
3-2-2-3
32
Коновалов
88
Камболов
22
Уремович
28
Сорокин
15
Цаллагов
5
Степанов
44
Башкиров
17
Коновалов
19
Байрамян
92
Подберезкин
7
Полоз
5
Хеведес
42
Лапшов
42
Лапшов
5
Хеведес
59
Миранчук
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
59
Миранчук
5
Степанов
19
Устинов
19
Устинов
5
Степанов
44
Башкиров
28
Могилевец
28
Могилевец
44
Башкиров
7
Полоз
20
Сагитов
20
Сагитов
7
Полоз
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
41
Владислав Микушин
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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