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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 10 мая 2019
Сент-Этьен
10.05.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
64'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Э. Скири
Вторая желтая
Р. Кабелла
62'
Желтая карточка
А. Норден
56'
55'
Желтая карточка
Б. Леком
53'
Желтая карточка
Э. Скири
53'
Красная карточка
Д. Конгре
Желтая карточка
Р. Кабелла
51'
42'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-2-2-2
16
Руффье
39
Полома
24
Перрен
2
Салиба
26
Дебюши
15
Айт Беннассер
6
М'Вила
70
Норден
5
Кабелла
9
Берич
10
Хазри
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
43
Суарес
6
Скири
6
Ле Таллек
8
Ойонго
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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