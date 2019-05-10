Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Арсенал
Анжи - Арсенал: обзор матча 10 мая 2019
Анжи
10.05.2019, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
34'
З. Бакаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Арсенал
Желтая карточка
И. Иванченко
90'
89'
Желтая карточка
О. Ожегович
Замена
А. Кацаев
️️️️
Г. Ондуа
86'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Понсе
74'
70'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Замена
И. Иванченко
️️️️
Ш. Гайдаров
65'
62'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Кангва
Желтая карточка
П. Калошин
60'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Бакаев
16'
Замена
О. Ожегович
️️️️
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Анжи
13
Максим Богатырев
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
30
Рамазан Керимов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-2-3
99
Дюпин
23
Чистяков
3
Удалый
37
Калошин
4
Белов
88
Гайдаров
8
Закиров
5
Ондуа
91
Долгов
33
Ахъядов
9
Понсе
4-3-2-1
25
Нигматуллин
14
Хагуш
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
70
Костадинов
11
Ткачев
10
Кангва
23
Горбатенко
77
Бакаев
19
Джорджевич
88
Гайдаров
17
Иванченко
17
Иванченко
88
Гайдаров
5
Ондуа
10
Кацаев
10
Кацаев
5
Ондуа
9
Понсе
25
Агаларов
25
Агаларов
9
Понсе
19
Джорджевич
9
Ожегович
9
Ожегович
19
Джорджевич
10
Кангва
27
Мирзов
27
Мирзов
10
Кангва
Остались в запасе
Анжи
Арсенал
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
30
Рамазан Керимов
ЦП
55
Аликади Саидов
ЦЗ
13
Максим Богатырев
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
30
Рамазан Керимов
ЦП
55
Аликади Саидов
ЦЗ
13
Максим Богатырев
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Анжи - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Анжи
Арсенал
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:46
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:46
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+