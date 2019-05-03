апрель 2019
май 2019
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 22 тур
3 мая, пятница
00:00
Тех. поражение
3 мая, пятница
15:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2019, 2 тур
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 27 тур
3 мая, пятница
08:00
Матч завершен
3 мая, пятница
11:00
Матч завершен
3 мая, пятница
11:30
Матч завершен
3 мая, пятница
13:00
Матч завершен
3 мая, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
Чехия. Плей-офф (2018/2019), 1 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 31 тур
3 мая, пятница
20:30
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 7 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 35 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 32 тур
3 мая, пятница
21:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 35 тур
Испания. Примера (2018/2019), 36 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 32 тур
3 мая, пятница
22:30
Матч завершен