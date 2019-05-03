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    Расписание матчей 03-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 22 тур
    3 мая, пятница
    00:00
    Текстильщик
    3:0
    ЦРФСО
    Тех. поражение
    3 мая, пятница
    15:00
    Луки-Энергия
    0:2
    Знамя Труда
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    18:30
    Муром
    4:3
    Псков-747
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 2 тур
    3 мая, пятница
    01:15
    Сантос
    2:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    02:00
    Ботафого
    3:2
    Баия
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 27 тур
    3 мая, пятница
    08:00
    Енисей (мол)
    3:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    11:00
    Урал (мол)
    1:5
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    11:30
    Рубин (мол)
    0:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    13:00
    Арсенал Т (мол)
    2:2
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    16:00
    Ахмат (мол)
    1:3
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
    3 мая, пятница
    14:00
    Енисей
    3:1
    Анжи
    Матч завершен
    3 мая, пятница
    16:30
    Рубин
    2:0
    Оренбург
    Матч завершен
    Чехия. Плей-офф (2018/2019), 1 тур
    3 мая, пятница
    19:00
    Дукла
    1:1
    Богемианс
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 31 тур
    3 мая, пятница
    20:30
    Сивасспор
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 7 тур
    3 мая, пятница
    21:30
    Генк
    4:0
    Антверпен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 35 тур
    3 мая, пятница
    21:30
    Ювентус
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 32 тур
    3 мая, пятница
    21:30
    Майнц
    3:3
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 35 тур
    3 мая, пятница
    21:45
    Страсбур
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 36 тур
    3 мая, пятница
    22:00
    Севилья
    0:3
    Леганес
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
    3 мая, пятница
    22:00
    Эвертон
    2:0
    Бернли
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 32 тур
    3 мая, пятница
    22:30
    Морейренcе
    1:2
    Риу Аве
    Матч завершен
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