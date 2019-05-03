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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Антверпен
Генк - Антверпен: обзор матча 03 мая 2019
Генк
03.05.2019, пятница, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
4 : 0
Завершен
Антверпен
25'
Р. Малиновский (П)
55'
М. Саматта
90+1'
Б. Хейнен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Антверпен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Хейнен
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
55'
35'
Желтая карточка
Д. Мбокани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Малиновский
25'
Начало матча
Статистика матча Генк - Антверпен
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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