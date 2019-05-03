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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Дукла - Богемианс
Дукла - Богемианс: обзор матча 03 мая 2019
Дукла
03.05.2019, пятница, 19:00
Чехия. Плей-офф, 1 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дукла - Богемианс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Богемианс
Чехия. Плей-офф, 1 тур
Дукла
1 : 1
03.05.2019
Богемианс
Чемпионат Чехии, 30 тур
Сигма
3 : 0
15.05.2010
Богемианс
Чемпионат Чехии, 29 тур
Богемианс
2 : 2
08.05.2010
Виктория
Чемпионат Чехии, 27 тур
Богемианс
0 : 4
02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
Спарта
1 : 0
24.04.2010
Богемианс
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Дукла
Богемианс
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
2016.08.29 00:23
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
3
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
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