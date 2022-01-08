Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»

Чешский «Богемианс» просматривает российского центрального защитника Евгения Назарова. По итогам участия игрока в тренировках пражане решат, подписывать ли с ним контракт.

Сегодня гол Назарова помог «Богемиансу» обыграть вторую команды «Спарты» в матче за Кубок Типспорт (2:0). Это товарищеский турнир.