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  • Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»

Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»

21 сентября 2018, 18:26
2

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек рассказал, для чего в молодости пошел учиться на мясника.

В настоящее время 39-летний футболист выступает за пражскую «Дуклу».

«Мой партнер по команде, учившийся на мясника, рассказал, что во время практики тебе платят деньги и дают домой салями. Мне казалось, что эта работа с перспективой – с ней я всегда буду сытым. Вот и пошел учиться на мясника после восьмого класса. Неделю сидел за партой, неделю работал – и так три года.

Практиковался на заводе, где работало полторы тысячи человек. Мне было четырнадцать лет, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо – теперь все руки в шрамах. После трех лет такой тяжелой работы решил, что лучше уж буду футболистом», – сказал Йиранек.

Источник: «Матч ТВ»
Чехия. Синот Лига Дукла Йиранек Мартин
Комментарии (2)
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xsdm
1537549371
Так вот почему он в Спартаке оказался
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geroin161
1537554474
Джордж Буш мл.©: "В детстве я хотел стать космонавтом, но надо было много учиться, поэтому я стал президентом" Мне кажется что это из этой серии)))
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