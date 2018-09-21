Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек рассказал, для чего в молодости пошел учиться на мясника.

В настоящее время 39-летний футболист выступает за пражскую «Дуклу».

«Мой партнер по команде, учившийся на мясника, рассказал, что во время практики тебе платят деньги и дают домой салями. Мне казалось, что эта работа с перспективой – с ней я всегда буду сытым. Вот и пошел учиться на мясника после восьмого класса. Неделю сидел за партой, неделю работал – и так три года.

Практиковался на заводе, где работало полторы тысячи человек. Мне было четырнадцать лет, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо – теперь все руки в шрамах. После трех лет такой тяжелой работы решил, что лучше уж буду футболистом», – сказал Йиранек.