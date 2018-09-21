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    Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек рассказал, для чего в молодости пошел учиться на мясника.

    В настоящее время 39-летний футболист выступает за пражскую «Дуклу».

    «Мой партнер по команде, учившийся на мясника, рассказал, что во время практики тебе платят деньги и дают домой салями. Мне казалось, что эта работа с перспективой – с ней я всегда буду сытым. Вот и пошел учиться на мясника после восьмого класса. Неделю сидел за партой, неделю работал – и так три года.

    Практиковался на заводе, где работало полторы тысячи человек. Мне было четырнадцать лет, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо – теперь все руки в шрамах. После трех лет такой тяжелой работы решил, что лучше уж буду футболистом», – сказал Йиранек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2018 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 21 сентября 2018, 21:27

      Джордж Буш мл.©: "В детстве я хотел стать космонавтом, но надо было много учиться, поэтому я стал президентом"
      Мне кажется что это из этой серии)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      xsdm 21 сентября 2018, 20:02

      Так вот почему он в Спартаке оказался

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