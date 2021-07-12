Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли

Завершились три товарищеских матча с участием команд из РПЛ.

«Уфа» проиграла «Виктории» из Пльзеня со счетом 0:2.

«Ростов» уступил венгерской «Кишварде» со счетом 1:2.

«Ахмат» потерпел поражение от чешского «Богемианса» со счетом 1:3.

Товарищеские матчи

Уфа (Россия) – Виктория (Чехия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Брабец, 18; 0:2 – Копиц, 54.

Ростов (Россия) – Кишварда (Венгрия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мешанович, 6; 0:2 – Мешанович, 31; 1:2 – Осипенко, 73.

Ахмат (Россия) – Богемианс (Чехия) – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Альсултанов, 6; 1:1 – Коубек, 20; 1:2 – Коваржик, 65; 1:3 – Новак, 89.