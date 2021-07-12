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    Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли

    Завершились три товарищеских матча с участием команд из РПЛ.

    «Уфа» проиграла «Виктории» из Пльзеня со счетом 0:2.

    «Ростов» уступил венгерской «Кишварде» со счетом 1:2.

    «Ахмат» потерпел поражение от чешского «Богемианса» со счетом 1:3.

    Товарищеские матчи

    Уфа (Россия) – Виктория (Чехия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брабец, 18; 0:2 – Копиц, 54.

    Ростов (Россия) – Кишварда (Венгрия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мешанович, 6; 0:2 – Мешанович, 31; 1:2 – Осипенко, 73.

    Ахмат (Россия) – Богемианс (Чехия) – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Альсултанов, 6; 1:1 – Коубек, 20; 1:2 – Коваржик, 65; 1:3 – Новак, 89.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.07.2021 21:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 июля 2021, 08:50

      Главное крупных разгромов нет. А результат будет нужен в официальных матчах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 08:27

      Ну и что? Идет проверка возможностей игроков их взаимодействие
      друг с другом, налаживание связей, отработка схем игры и т.д., а не
      задача, любой ценой выиграть матч.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2021, 22:42

      Да, как-то все невесело....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 12 июля 2021, 22:11

      Наши клубы идут нога в ногу, ноздря в ноздрю! Показывают высочайший уровень Российской Премьер Лиги!

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