Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    «Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым

    Вратарь «Динамо» Иван Зириков может продолжить карьеру в Чехии, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, интерес к 21-летнему футболисту проявляет пражская «Дукла».

    Скауты чешского клуба обратили внимание на голкипера во время игр сборной России U-20.

    Контракт Зирикова с «Динамо» истекает по окончании сезона, поэтому «Дукле» он может достаться бесплатно.

    • Зириков – воспитанник «Динамо», в текущем сезоне пропустил 17 голов в 14 матчах молодежного первенства.
    • «Дукла» вылетела из высшей лиги Чехии.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70814
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru