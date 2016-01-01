«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым

Вратарь «Динамо» Иван Зириков может продолжить карьеру в Чехии, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, интерес к 21-летнему футболисту проявляет пражская «Дукла».
Скауты чешского клуба обратили внимание на голкипера во время игр сборной России U-20.
Контракт Зирикова с «Динамо» истекает по окончании сезона, поэтому «Дукле» он может достаться бесплатно.
- Зириков – воспитанник «Динамо», в текущем сезоне пропустил 17 голов в 14 матчах молодежного первенства.
- «Дукла» вылетела из высшей лиги Чехии.