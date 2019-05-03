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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леганес
Севилья - Леганес: обзор матча 03 мая 2019
Севилья
03.05.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 3
Завершен
Леганес
8'
Ю. Эн-Несири
20'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леганес
63'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
П. Сарабия
45'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Брейтуэйт
8'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Брейтуэйт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-2-2-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
21
Гомес
25
Меркадо
16
Навас
16
Меса
26
Рог
10
Промес
7
Сарабия
16
Эль-Хаддади
10
Бен-Йеддер
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
22
Сиовас
4
Омеруо
5
Бустинса
33
Сильва
6
Весга
24
Хуанфран
36
Ресио
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Севилья
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Севилья - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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