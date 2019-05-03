Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 03 мая 2019
Сивасспор
03.05.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Истанбул Башакшехир
90'
+3
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Д. Ндинга
80'
79'
Желтая карточка
С. Айдогду
36'
Желтая карточка
Э. Элиа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
5
Дуглас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
2-2-1
5
Дуглас
3
Чифтци
37
Рыбалка
88
Ндинга
34
Диабате
4-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
3
Клиши
35
Таски
21
Текдемир
17
Кахведжи
8
Айдогду
25
Белезоглу
11
Элиа
10
Вишча
70
Робиньо
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
1
Серхио Рочет
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+