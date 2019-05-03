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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 03 мая 2019
Ювентус
03.05.2019, пятница, 21:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Торино
84'
К. Роналду
18'
С. Лукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
90'
+3
Желтая карточка
Бремер
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Спинаццола
84'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
82'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
71'
68'
Желтая карточка
С. Лукич
49'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Б. Матюиди
34'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Лукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
37
Спинаццола
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Канселу
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
10
Бернардески
9
Кен
7
Роналду
3-2-3-1-1
46
Сиригу
14
Ансальди
4
Иццо
3
Бремер
29
Де Сильвестри
63
Н'Кулу
8
Мейте
8
Ринкон
23
Лукич
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Ювентус
Торино
23
Матеус Перейра
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Ювентус - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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