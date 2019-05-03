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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 03 мая 2019
Майнц
03.05.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
43'
К. Онисиво
67'
М. Ниахате
83'
Ж. Матета
20'
Л. Клостерманн
32'
Л. Клостерманн
49'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
ГОЛ! 3:3!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Бутьюс
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Ниахате
67'
Желтая карточка
Д. Бросински
55'
52'
Желтая карточка
К. Кампль
49'
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:2!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Латца
43'
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Клостерманн
Пас отдал
Т. Вернер
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Клостерманн
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Мюллер
17
Баку
19
Ниахате
42
Хак
24
Мартин
5
Гбамен
18
Бросински
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
3-2-2-1-2
25
Гулачи
16
Конате
16
Клостерманн
4
Орбан
20
Мукиэле
23
Хальстенберг
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Диего Демме
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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