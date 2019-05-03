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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Оренбург
Рубин - Оренбург: обзор матча 03 мая 2019
Рубин
03.05.2019, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
35'
М. Сиваков (АГ)
77'
Д. Полоз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Оренбург
Замена
А. Сагитов
️️️️
Д. Полоз
87'
Замена
И. Калинин
️️️️
Д. Степанов
84'
81'
Замена
А. Галаджан
️️️️
В. Афонин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Полоз
77'
76'
Желтая карточка
М. Сиваков
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
69'
46'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
Н. Маляров
45'
Желтая карточка
А. Малых
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сиваков
35'
Желтая карточка
И. Цаллагов
31'
27'
Желтая карточка
Д. Попович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-2-2
32
Коновалов
5
Степанов
28
Сорокин
22
Уремович
44
Башкиров
15
Цаллагов
88
Камболов
17
Коновалов
92
Подберезкин
7
Полоз
19
Байрамян
3-3-3-1
39
Фролов
11
Сутормин
29
Шахов
3
Сиваков
12
Малых
8
Афонин
32
Терехов
22
Попович
7
Маляров
33
Мишкич
21
Деспотович
5
Степанов
13
Калинин
13
Калинин
5
Степанов
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
7
Полоз
20
Сагитов
20
Сагитов
7
Полоз
8
Афонин
57
Галаджан
57
Галаджан
8
Афонин
7
Маляров
16
Алвеш
16
Алвеш
7
Маляров
Остались в запасе
Рубин
Оренбург
99
Роман Акбашев
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
7
Андреа Чуканов
АП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Рубин - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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