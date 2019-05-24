апрель 2019
май 2019
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 29 тур
24 мая, пятница
00:00
Тех. поражение
24 мая, пятница
15:30
Матч завершен
24 мая, пятница
17:00
Матч завершен
24 мая, пятница
17:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 9 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 34 тур
24 мая, пятница
18:00
Матч завершен
24 мая, пятница
21:00
Матч завершен
24 мая, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), первый матч
Испания. Сегунда (2018/2019), 40 тур
Франция. Лига 1 (2018/2019), 38 тур
24 мая, пятница
22:05
Матч завершен