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    Расписание матчей 24-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 29 тур
    24 мая, пятница
    00:00
    Академия им. Понедельника
    0:3
    Краснодар-3
    Тех. поражение
    24 мая, пятница
    15:30
    Динамо
    0:4
    Черноморец
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    17:00
    Легион
    0:0
    Кубань
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    17:00
    Машук-КМВ
    1:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    17:00
    Алания
    0:2
    Волгарь
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    17:00
    Чайка
    5:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    18:00
    Дружба
    2:0
    Ангушт
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 9 тур
    24 мая, пятница
    17:00
    Динамо
    1:0
    Ислочь
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    18:45
    БАТЭ
    3:0
    Слуцк
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    20:45
    Дняпро
    1:1
    Гомель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 34 тур
    24 мая, пятница
    18:00
    Истанбул Башакшехир
    1:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    21:00
    Бешикташ
    3:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    21:00
    Ризеспор
    2:3
    Трабзонспор
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    21:00
    Сивасспор
    4:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), первый матч
    24 мая, пятница
    21:45
    Утрехт
    1:1
    Витесс
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 40 тур
    24 мая, пятница
    22:00
    Малага
    3:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 38 тур
    24 мая, пятница
    22:05
    Амьен
    2:1
    Генгам
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Анжер
    1:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Кан
    0:1
    Бордо
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Дижон
    2:1
    Тулуза
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Марсель
    1:0
    Монпелье
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Нант
    0:1
    Страсбур
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Ницца
    2:0
    Монако
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Ним
    2:3
    Лион
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Реймс
    3:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    24 мая, пятница
    22:05
    Ренн
    3:1
    Лилль
    Матч завершен
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