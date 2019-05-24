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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 24 мая 2019
Ницца
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 0
Завершен
Монако
36'
Б. Бадьяшиль (АГ)
67'
М. Ле Биан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Желтая карточка
Ж. Макенго
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ле Биан
67'
66'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
А. Тамез
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Бадьяшиль
36'
21'
Желтая карточка
А. Головин
12'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Монако
30
Сейду Си
ВР
27
Налдо
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-1-2-3
44
Бенитес
20
Аталь
5
Сарр
4
Данте
29
Эрейе
15
Данило
61
Тамез
33
Лис-Мелу
8
Ле Биан
10
Сен-Максимен
37
Ганаго
3-2-2-2-1
16
Бенальо
39
Хенрикс
5
Бадьяшиль
15
Глик
19
Сидибе
97
Балло-Туре
4
Фабрегас
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
9
Фалькао
Остались в запасе
Ницца
Монако
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Сейду Си
ВР
27
Налдо
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Сейду Си
ВР
27
Налдо
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ницца - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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