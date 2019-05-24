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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - ПСЖ
Реймс - ПСЖ: обзор матча 24 мая 2019
Реймс
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
36'
А. Рахман Баба
56'
М. Кафаро
90+4'
П. Чаваррия
59'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - ПСЖ
ГОЛ! 3:1!
П. Чаваррия
Пас отдал
А. Рахман Баба
90'
+4
Желтая карточка
Э. Менди
80'
59'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кавани
ГОЛ! 2:0!
М. Кафаро
Пас отдал
М. Думбия
56'
44'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:0!
А. Рахман Баба
Пас отдал
Р. Уден
36'
Желтая карточка
Т. Дингом
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Самба Диавара
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-3
16
Менди
21
Баба
5
Абдельхамид
5
Дисаси
11
Камара
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
4-1-1-2-2
1
Буффон
12
Менье
6
Керер
5
Маркиньос
3
Курзава
5
Паредес
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реймс - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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