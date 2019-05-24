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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Касымпаша
Бешикташ - Касымпаша: обзор матча 24 мая 2019
Бешикташ
24.05.2019, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
67'
Б. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Касымпаша
Вторая желтая
Д. Ленс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ленс
90'
+1
Желтая карточка
А. Льяич
79'
67'
ГОЛ! 0:1!
Б. Койта
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
3-2-2-2
1
Кариус
88
Эркин
77
Изима-Мирен
21
Вида
20
Уйсал
13
Хатчинсон
22
Льяич
10
Кагава
9
Ларин
7
Куарежма
3-3-1-1
1
Скуффет
15
Хафез
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Сербест
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
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