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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Лион
Ним - Лион: обзор матча 24 мая 2019
Ним
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Лион
11'
Р. Рипар
45+2'
А. Бобишон
6'
М. Корне
89'
М. Корне
90+1'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Лион
90'
+5
Желтая карточка
Б. Траоре
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Л. Дюбуа
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Корне
Пас отдал
Б. Траоре
Желтая карточка
Г. Пакье
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Бобишон
Пас отдал
Т. Саванье
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Рипар
Пас отдал
Ф. Мигель
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Лион
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-3-3
13
Бернардони
3
Мигель
27
Мауасса
23
Бриансон
29
Пакье
14
Бобишон
4
Ферри
10
Саванье
99
Буанга
20
Рипар
9
Тиуб
4-2-2-2
16
Горжелен
15
Дюбуа
6
Марсело
21
Морель
23
Менди
10
Ауа
22
Н'Домбеле
70
Корне
11
Терье
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Ним
Лион
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Ним - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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