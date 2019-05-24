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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Генгам
Амьен - Генгам: обзор матча 24 мая 2019
Амьен
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
14'
С. Гирасси
47'
С. Годдос
66'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Генгам
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Менди
Пас отдал
П. Ребошу
ГОЛ! 2:0!
С. Годдос
Пас отдал
С. Гирасси
47'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
19
Мехди Мергем
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-2-1-3
1
Гютне
33
Питерс
2
Жуано
18
Дибасси
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
7
Годдос
9
Гирасси
19
Отеро
11
Конате
4-1-2-1-2
16
Каяр
32
Икоко
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
8
До
19
Мергем
18
Фири
10
Бляс
19
Менди
9
Тюрам
Остались в запасе
Амьен
Генгам
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
93
Шейк Траоре
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Остались в запасе
93
Шейк Траоре
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Генгам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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