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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 24 мая 2019
Ренн
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
3 : 1
Завершен
Лилль
16'
М. Ньянг (П)
59'
И. Сарр
71'
М. Ньянг
35'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
90'
Красная карточка
Л. Араухо
ГОЛ! 3:1!
М. Ньянг
Пас отдал
А. Эну
71'
ГОЛ! 2:1!
И. Сарр
59'
35'
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
Пас отдал
Н. Иконе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ньянг
16'
15'
Желтая карточка
А. Сумаоро
15'
Желтая карточка
Л. Реми
Желтая карточка
И. Сарр
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
40
Коубек
5
Бенсебаини
17
Мешер
3
Да Силва
14
Траоре
6
Камавинга
19
Гренье
20
дель Кастильо
7
Сарр
23
Эну
99
Ньянг
4-1-1-2-2
16
Меньян
26
Пье
5
Сумаоро
6
Фонте
17
Рейнилду
23
Мендес
29
Майя
93
Иконе
19
Бамба
7
Араухо
14
Реми
Остались в запасе
Ренн
Лилль
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Ренн - Лилль
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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