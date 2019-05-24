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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 24 мая 2019
Анжер
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
70'
Ж. Мулен (АГ)
64'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Сент-Этьен
Желтая карточка
Ф. Эль-Мелали
89'
71'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Мулен
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Пас отдал
Р. Амума
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Бутель
4
Павлович
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
10
Фульини
17
Пажо
29
Тайт
13
Баокен
12
Пелленар
3-1-2-3
40
Мулен
26
Дебюши
24
Перрен
15
Колоджейчак
6
М'Вила
5
Кабелла
70
Норден
9
Берич
10
Хазри
17
Амума
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Стефан Руффье
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Стефан Руффье
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
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