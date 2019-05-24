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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Тулуза
Дижон - Тулуза: обзор матча 24 мая 2019
Дижон
24.05.2019, пятница, 22:05
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
58'
Н. Слити
62'
Ж. Таварес
33'
Б. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Тулуза
Желтая карточка
Б. Жанно
88'
84'
Желтая карточка
К. Жульен
ГОЛ! 2:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
У. Саид
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Слити
58'
Желтая карточка
Н. Агер
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диаките
26'
Желтая карточка
К. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
4-3-3
31
Рунарссон
6
Лаутоа
21
Агер
2
Альфонс
26
Чафик
20
Амалфитано
15
Бальмон
14
Мари
22
Саид
9
Жанно
11
Таварес
4-2-1-1
1
Гойкоэчеа
31
Морейра
3
Седзи
6
Жульен
18
Диаките
6
Сидибе
6
Сангаре
14
Доссеви
9
Исека
Остались в запасе
Дижон
Тулуза
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Дижон - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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