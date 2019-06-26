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    Расписание матчей 26-06-2019

    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 3 тур, группа C
    26 июня, среда
    03:00
    Ямайка
    1:1
    Кюрасао
    Матч завершен
    26 июня, среда
    05:30
    Гондурас
    4:0
    Сальвадор
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 2 тур, группа B
    26 июня, среда
    17:30
    Нигерия
    1:0
    Гвинея
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2019
    26 июня, среда
    18:00
    Чертаново
    7:0
    Шеффилд
    Матч завершен
    Кубок «Париматч» Премьер 2019, 1 тур
    26 июня, среда
    19:00
    Ростов
    2:0
    Спартак
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 2 тур, группа A
    26 июня, среда
    20:00
    Уганда
    1:1
    Зимбабве
    Матч завершен
    26 июня, среда
    23:00
    Египет
    2:0
    ДР Конго
    Матч завершен
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