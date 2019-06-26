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Расписание матчей
Кубок Африки
Уганда - Зимбабве
Уганда - Зимбабве: обзор матча 26 июня 2019
Уганда
26.06.2019, среда, 20:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Зимбабве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уганда - Зимбабве
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
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