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  • Уганда – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

Уганда – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

30 декабря 2025, 17:50
Уганда
30.12.2025, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
Нигерия
75' Р. Мато
28' П. Онуачу 62' Р. Онидика 67' Р. Онидика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уганда
18
Денис Оньянго
ВР
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
22
Баба Альхассан
ОП
15
Джордан Обита
ЦП
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
99
Денис Омеди
ЦФ
0
Роджерс Мато
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
27
Райан Алебиосу
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Виктор Осимхен
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Уганда
0
Нафиан Алионзи
ВР
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
0
Роджерс Торах
ЦЗ
16
Хилари Мукундане
ЦЗ
21
Аллан Окелло
ЦП
0
Исаак Мулеме
ЦП
0
Рональд Ссекиганда
ЦП
8
Халид Аушо
ЦП
0
Мельфин Лоренцен
ЦП
0
Шафик Нана Квикириза
ЦФ
11
Стивен Муквала
ЦФ
0
Джуд Ссемугаби
ЦФ
17
Джеймс Богер
ЦФ
0
Рейган Мпанде
ЦФ
0
Иван Ахимбисибве
ЦФ
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Чидера Эджуке
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Точукву Нади
ОП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
25
Самсон Лавал
АП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Адемола Лукман
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
3-1-3-3
18
Оньянго
4
Семакула
0
Кайондо
5
Сиббик
22
Альхассан
15
Обита
0
Бьяруханга
10
Мутьяба
9
Икпеазу
0
Мато
99
Омеди
4-1-1-2-2
1
Узохо
27
Алебиосу
5
Огбу
13
Оньемаечи
21
Бейсси
20
Онидика
10
Деле-Баширу
11
Чуквуэзе
15
Саймон
9
Осимхен
19
Онуачу
22
Альхассан
0
Алионзи
0
Алионзи
22
Альхассан
18
Оньянго
19
Магула
19
Магула
18
Оньянго
10
Мутьяба
21
Окелло
21
Окелло
10
Мутьяба
99
Омеди
11
Муквала
11
Муквала
99
Омеди
9
Икпеазу
0
Ссемугаби
0
Ссемугаби
9
Икпеазу
13
Оньемаечи
3
Сануси
3
Сануси
13
Оньемаечи
21
Бейсси
20
Авазим
20
Авазим
21
Бейсси
19
Онуачу
8
Нади
8
Нади
19
Онуачу
11
Чуквуэзе
25
Лавал
25
Лавал
11
Чуквуэзе
9
Осимхен
22
Адамс
22
Адамс
9
Осимхен
Остались в запасе
Уганда
Нигерия
0
Роджерс Торах
ЦЗ
16
Хилари Мукундане
ЦЗ
0
Исаак Мулеме
ЦП
0
Рональд Ссекиганда
ЦП
8
Халид Аушо
ЦП
0
Мельфин Лоренцен
ЦП
0
Шафик Нана Квикириза
ЦФ
17
Джеймс Богер
ЦФ
0
Рейган Мпанде
ЦФ
0
Иван Ахимбисибве
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
23
Стэнли Нвабали
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
0
Роджерс Торах
ЦЗ
16
Хилари Мукундане
ЦЗ
0
Исаак Мулеме
ЦП
0
Рональд Ссекиганда
ЦП
8
Халид Аушо
ЦП
0
Мельфин Лоренцен
ЦП
0
Шафик Нана Квикириза
ЦФ
17
Джеймс Богер
ЦФ
0
Рейган Мпанде
ЦФ
0
Иван Ахимбисибве
ЦФ
Остались в запасе
23
Стэнли Нвабали
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Уганда - Нигерия
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
14
Офсайды
2
3
Количество передач
220
576
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
91
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча Уганда против Нигерии, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уганда – Нигерия

Уганда – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Нигерия Уганда
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