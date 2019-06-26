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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Чертаново - Шеффилд
Чертаново - Шеффилд: обзор матча 26 июня 2019
Чертаново
26.06.2019, среда, 18:00
Товарищеские матчи
7 : 0
Завершен
Шеффилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чертаново - Шеффилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Шеффилд
Товарищеские матчи
Чертаново
7 : 0
26.06.2019
Шеффилд
Товарищеские матчи
Торпедо
5 : 0
22.06.2019
Шеффилд
Информация о матче
Стадион:
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Шеффилд
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
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Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
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АПЛ. «Шеффилд» последним из представителей топ-5 лиг победил в этом сезоне
2021.01.12 23:05
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«Арсенал» впервые с 2006 года не сумел забить на выезде новичку АПЛ. Тогда лондонцы тоже проиграли «Шеффилду»
2019.10.22 00:05
АПЛ. «Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу над «Лестером» и другие результаты
2019.10.05 18:55
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Уткин – о турне «Шеффилда»: «Савин помог англичанам организовать разводку для лохов»
2019.07.02 11:13
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Президент «Шеффилда»: «Ведем переговоры с Савиным. Очень хотим пригласить его зимой»
2019.06.30 15:53
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