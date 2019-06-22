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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Торпедо - Шеффилд
Торпедо - Шеффилд: обзор матча 22 июня 2019
Торпедо
22.06.2019, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Шеффилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо - Шеффилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Шеффилд
Товарищеские матчи
Чертаново
7 : 0
26.06.2019
Шеффилд
Товарищеские матчи
Торпедо
5 : 0
22.06.2019
Шеффилд
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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