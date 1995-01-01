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    Уткин – о турне «Шеффилда»: «Савин помог англичанам организовать разводку для лохов»

    Блогер Василий Уткин на своем YouTube-канале выступил с критикой турне «Шеффилда».

    Английский клуб приехал в Россию, чтобы сыграть с «Торпедо», «Чертаново», «КФ» и «Казанкой».

    «Турне «Шеффилда» – разводка для лохов! Футболисты приехали для поиска секса в Москве, отказались ехать играть со «Знаменем труда». Уровень игры никакой, болельщики смеялись и уходили с трибун. А организовать помог все Евгений Савин. Он знал все детали, тренировался с ними! Он же футболист и не понял, что нас всех ожидает? Все дальше от футбола и все ближе к открытию своей линии модной одежды, у нас появился бьюти-блогер», – заявил Василий Уткин в передаче «Футбольный клуб».

    • «Шеффилд» официально признан старейшим клубом мира, он был основан в 1857 году.
    • Английский клуб должен был сыграть со «Знаменем Труда», старейшим клубом России, но матч был отменен.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5715

      FanatSerj 14 секунд назад

      Странный Вася, а прям команда от блогера Картавого - все ждали супер звезд ? ))))
      Ну поиграли на уровне пив.завода Васютки, никто большего и не ждал, а кто ждал тот сам в футболе не разбирается ))

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      Рейтинг: +945

      lek! 18 минут назад

      Футбол давно уже не футбол , а бизнес чему удивляться . Каждый зарабатывает по своему

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