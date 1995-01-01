Уткин – о турне «Шеффилда»: «Савин помог англичанам организовать разводку для лохов»

Блогер Василий Уткин на своем YouTube-канале выступил с критикой турне «Шеффилда».

Английский клуб приехал в Россию, чтобы сыграть с «Торпедо», «Чертаново», «КФ» и «Казанкой».

«Турне «Шеффилда» – разводка для лохов! Футболисты приехали для поиска секса в Москве, отказались ехать играть со «Знаменем труда». Уровень игры никакой, болельщики смеялись и уходили с трибун. А организовать помог все Евгений Савин. Он знал все детали, тренировался с ними! Он же футболист и не понял, что нас всех ожидает? Все дальше от футбола и все ближе к открытию своей линии модной одежды, у нас появился бьюти-блогер», – заявил Василий Уткин в передаче «Футбольный клуб».