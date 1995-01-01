АПЛ. «Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу над «Лестером» и другие результаты

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 в восьмом туре чемпионата Англии.

В составе хозяев забили полузащитники Садио Мане и Джеймс Милнер. Для сенегальца гол стал 50-м в 100-м матче за нынешний клуб в Премьер-лиге. За гостей отличился хавбек Джеймс Мэддисон.

Команда Юргена Клоппа набрала 24 очка и продолжила лидерство в таблице. У «Лестера» 14 баллов и по-прежнему третье место.

«Манчестер Сити» с 16-ю пунктами занимает вторую строчку и завтра, 6-го октября, примет «Вулверхэмптон».

Англия. Премьер-лига. 8-й тур

Ливерпуль – Лестер Сити – 2:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Мане, 40; 1:1 – Мэддисон, 80; 2:1 – Милнер, 90+3.

Бернли – Эвертон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хендрик, 72.

Удаления: нет – Коулмэн, 56.

Норвич Сити – Астон Вилла – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Уэсли, 14; 0:2 – Уэсли, 30; 0:3 – Грилиш, 49; 0:4 – Хурихейн, 61; 0:5 – Луис, 83; 1:5 – Дрмич, 87.

Уотфорд – Шеффилд Юнайтед – 0:0

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