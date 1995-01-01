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    АПЛ. «Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу над «Лестером» и другие результаты

    «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 в восьмом туре чемпионата Англии.

    В составе хозяев забили полузащитники Садио Мане и Джеймс Милнер. Для сенегальца гол стал 50-м в 100-м матче за нынешний клуб в Премьер-лиге. За гостей отличился хавбек Джеймс Мэддисон.

    Команда Юргена Клоппа набрала 24 очка и продолжила лидерство в таблице. У «Лестера» 14 баллов и по-прежнему третье место.

    «Манчестер Сити» с 16-ю пунктами занимает вторую строчку и завтра, 6-го октября, примет «Вулверхэмптон».

    Англия. Премьер-лига. 8-й тур

    Ливерпуль – Лестер Сити – 2:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мане, 40; 1:1 – Мэддисон, 80; 2:1 – Милнер, 90+3.

    Бернли – Эвертон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хендрик, 72.

    Удаления: нет – Коулмэн, 56.

    Норвич Сити – Астон Вилла – 1:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уэсли, 14; 0:2 – Уэсли, 30; 0:3 – Грилиш, 49; 0:4 – Хурихейн, 61; 0:5 – Луис, 83; 1:5 – Дрмич, 87.

    Уотфорд – Шеффилд Юнайтед – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      Zigagurt 1 час назад

      Обидно за Лестер

      0
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      Рейтинг: +1586

      Vladarg 1 час назад

      Роджерс проделывает великолепную работу в Лестере.совсем не удивлюсь,если по итогам сезона они попадут,как минимум,в ТОП-6.

      2
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      Рейтинг: +1124

      21082014 1 час назад

      После такого матча не сразу отходишь..создать за матч с десяток голевых моментов,из них только один реализовав,а в концовке ещё и пропустить,но в добавленное время все же выцарапать победу с пенальти..Мане велик.он сделал результат.с победой!

      3
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      Рейтинг: +1187

      Marley Bob > 21082014 1 час назад

      Сколько смотрю за игрой Милнера,не перестаю восхищаться!Монстр.абсолютно не имеющий нервов.

      6
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      Рейтинг: +1124

      21082014 > Marley Bob 1 час назад

      Один из самых мною почитаемых в Клубе.Боец.универсал,на какой только позиции не удалось ему поиграть..и такой игрочище достался свободным агентом!

      4
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      Рейтинг: +40

      Динамо Тбилиси 81 > 21082014 1 час назад

      говорил не раз,что наше на 1-0 играть не умеют к большему сожалению. Надо пересмотреть игры под руководством Боб Пейсли и не надо Ю. К. стеснятся. А в общем с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +40

      Динамо Тбилиси 81 > Marley Bob 1 час назад

      на все 100!!!!!!

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