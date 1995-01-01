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    Мане забил 50-й гол в 100-м матче АПЛ за «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» принимает «Лестер» в матче восьмого тура чемпионата Англии.

    Полузащитник Садио Мане вышел в стартовом составе хозяев и открыл счет на 40-й минуте.

    Гол стал для сенегальца 50-м в 100-м матче за команду в Премьер-лиге. За это время он также отдал 14 результативных передач и выиграл 68 матчей.

    • Мане перешел в команду Юргена Клоппа в июле 2016-го года из «Саутгемптона» за 41 миллион евро. В текущем сезоне он забил восемь мячей и отдал один ассист в 10-ти играх всех турниров.
    • Следить за матчем действующего победителя Лиги чемпионов можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Sky Sports Statto

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