Мане забил 50-й гол в 100-м матче АПЛ за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» принимает «Лестер» в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Полузащитник Садио Мане вышел в стартовом составе хозяев и открыл счет на 40-й минуте.
Гол стал для сенегальца 50-м в 100-м матче за команду в Премьер-лиге. За это время он также отдал 14 результативных передач и выиграл 68 матчей.
- Мане перешел в команду Юргена Клоппа в июле 2016-го года из «Саутгемптона» за 41 миллион евро. В текущем сезоне он забил восемь мячей и отдал один ассист в 10-ти играх всех турниров.
- Следить за матчем действующего победителя Лиги чемпионов можно в онлайне «Бомбардира».