Мане забил 50-й гол в 100-м матче АПЛ за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» принимает «Лестер» в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Полузащитник Садио Мане вышел в стартовом составе хозяев и открыл счет на 40-й минуте.

Гол стал для сенегальца 50-м в 100-м матче за команду в Премьер-лиге. За это время он также отдал 14 результативных передач и выиграл 68 матчей.