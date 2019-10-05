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Норвич Сити - Астон Вилла

05.10.2019, Суббота, 17:00 мск Норвич, стадион Кэрроу Роуд Англия. Премьер-лига, 8 тур Норвич Сити - Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
46 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Астон Вилла 1:2 Норвич Сити
14 тур
23 октября, вторник 21:45 Норвич Сити 2:1 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
41 тур
7 апреля, суббота 14:30 Норвич Сити 3:1 Астон Вилла
4 тур
19 августа, суббота 17:00 Астон Вилла 4:2 Норвич Сити
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
39 тур
1 апреля, суббота 17:00 Астон Вилла 2:0 Норвич Сити
21 тур
13 декабря, вторник 22:45 Норвич Сити 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 2:0 Норвич Сити
19 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Норвич Сити 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 марта, воскресенье 20:30 Астон Вилла 4:1 Норвич Сити
5 тур
21 сентября, суббота 15:45 Норвич Сити 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Норвич Сити 1:2 Астон Вилла
9 тур
27 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 1:1 Норвич Сити
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/4 финала
11 декабря, вторник 23:45 Норвич Сити 1:4 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Норвич Сити 2:0 Астон Вилла
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Астон Вилла 3:2 Норвич Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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