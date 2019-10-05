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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 05 октября 2019
Норвич Сити
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Астон Вилла
87'
Й. Дрмич
14'
Уэсли
30'
Уэсли
49'
Д. Грилиш
61'
К. Хурихейн
83'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
ГОЛ! 1:5!
Й. Дрмич
87'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Пукки
84'
83'
ГОЛ! 0:5!
Д. Луис
Пас отдал
Уэсли
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Кантвелл
80'
78'
Замена
Д. Луис
️️️️
К. Хурихейн
Замена
П. Робертс
️️️️
М. Стиперманн
76'
75'
Замена
Э. Конса
️️️️
Б. Энгелс
70'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
64'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
62'
Желтая карточка
К. Хурихейн
61'
ГОЛ! 0:4!
К. Хурихейн
Пас отдал
М. Таргетт
49'
ГОЛ! 0:3!
Д. Грилиш
Пас отдал
А. Эль-Гази
42'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
Т. Пукки
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
Уэсли
Пас отдал
К. Хурихейн
14'
ГОЛ! 0:1!
Уэсли
Пас отдал
А. Эль-Гази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Норвич Сити
1
Арчи Майр
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Хота
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
2-1-3-2-2
23
МакГоверн
4
Годфри
3
Ааронс
10
Амаду
23
МакЛин
78
Ляйтнер
18
Льюис
10
Кантвелл
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
4-3-2-1
22
Хитон
24
Жилберт
3
Энгелс
2
Мингс
23
Таргетт
14
Хурихейн
6
Накамба
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Уэсли
22
Стиперманн
16
Робертс
16
Робертс
22
Стиперманн
10
Кантвелл
7
Србени
7
Србени
10
Кантвелл
20
Пукки
18
Дрмич
18
Дрмич
20
Пукки
3
Энгелс
15
Конса
15
Конса
3
Энгелс
14
Хурихейн
12
Луис
12
Луис
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
1
Арчи Майр
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
24
Хота
ПВ
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Арчи Майр
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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