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    Президент «Шеффилда»: «Ведем переговоры с Савиным. Очень хотим пригласить его зимой»

    Ричард Тимс, президент «Шеффилда», рассказал об инетерсе клуба к Евгению Савину.

    • В июне английский клуб провел тур по России и сыграл товарищеские матчи с местными клубами.
    • 22 июня «Шеффилд» заявил Савина на игру с «Торпедо», игрок вышел на поле в этой встрече.

    – Кирк Джексон, главный тренер команды, сказал мне, что вы собираетесь подписать контракт с Евгением Савиным. Это правда?

    – Правда в том, что мы ведем переговоры. Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой. Сава – профессионал, поигравший в российской Премьер-лиге.

    Этот трансфер пойдет на пользу всем – старейший клуб мира подпишет хорошего футболиста, Савин будет выступать за старейший клуб мира.

    – Почему в этом турне он сыграл только один матч?

    – У него недавно родилась дочка. Наверное, жена не отпустила, – сказал Тимс.

    • Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году, после этого стал работать на телевидении («Матч ТВ», Первый канал).
    • Сейчас ему 35 лет, он ведет Ютуб-Канал «Красава».
    • Савин выступал за несколько клубов РПЛ, в том числе за «Крылья Советов», «Амкар», «Урал» и «Арсенал».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13186

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Интересно, в этом контракте хоть какой-нибудь футбол предполагается?

      0
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      Рейтинг: +1

      Pitbuls 24 минуты назад

      На этом уровне Жека будет лучшим бомбардиром

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2066

      Аристократ Олжик 25 минут назад

      А какой Шеффилд, Юнайтед или Уэнсдей???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1494

      Ubuntu > Аристократ Олжик 20 минут назад

      Ни тот, ни другой. Просто Шеффилд

      1
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      Рейтинг: +3551

      Lester84 35 минут назад

      Тренер Шеффилда по ходу хочет, чтобы Савин перед каждой игрой топтался в бутсах игроков)))

      1
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      Рейтинг: +3758

      3a zenit 38 минут назад

      Савин это как ЗЕлегенда,уровень-БОГФУТБОЛА!

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