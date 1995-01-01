Президент «Шеффилда»: «Ведем переговоры с Савиным. Очень хотим пригласить его зимой»

Интересно, в этом контракте хоть какой-нибудь футбол предполагается?
Ричард Тимс, президент «Шеффилда», рассказал об инетерсе клуба к Евгению Савину.
- В июне английский клуб провел тур по России и сыграл товарищеские матчи с местными клубами.
- 22 июня «Шеффилд» заявил Савина на игру с «Торпедо», игрок вышел на поле в этой встрече.
– Кирк Джексон, главный тренер команды, сказал мне, что вы собираетесь подписать контракт с Евгением Савиным. Это правда?
– Правда в том, что мы ведем переговоры. Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой. Сава – профессионал, поигравший в российской Премьер-лиге.
Этот трансфер пойдет на пользу всем – старейший клуб мира подпишет хорошего футболиста, Савин будет выступать за старейший клуб мира.
– Почему в этом турне он сыграл только один матч?
– У него недавно родилась дочка. Наверное, жена не отпустила, – сказал Тимс.
- Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году, после этого стал работать на телевидении («Матч ТВ», Первый канал).
- Сейчас ему 35 лет, он ведет Ютуб-Канал «Красава».
- Савин выступал за несколько клубов РПЛ, в том числе за «Крылья Советов», «Амкар», «Урал» и «Арсенал».