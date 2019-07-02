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    Расписание матчей 02-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок африканских наций 2019, 3 тур, группа F
    2 июля, вторник
    19:00
    Бенин
    0:0
    Камерун
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    19:00
    Гвинея-Бисау
    0:2
    Гана
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 3 тур, группа E
    2 июля, вторник
    22:00
    Ангола
    0:1
    Мали
    Матч завершен
    2 июля, вторник
    22:00
    Мавритания
    0:0
    Тунис
    Матч завершен
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