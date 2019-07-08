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    Расписание матчей 08-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
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    США. МЛС 2019
    8 июля, понедельник
    01:30
    Нью-Йорк Сити
    0:1
    Портленд
    Матч завершен
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, Финал
    8 июля, понедельник
    04:00
    Мексика
    1:0
    США
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 1/8 финала
    8 июля, понедельник
    19:00
    Мали
    0:1
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    8 июля, понедельник
    22:00
    Гана
    1:1
    (4:5)п
    Тунис
    Матч завершен
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