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    Расписание матчей 21-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Международный кубок чемпионов 2019
    21 июля, воскресенье
    01:00
    Арсенал
    3:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    03:00
    Бавария
    3:1
    Реал
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    14:30
    Ювентус
    2:3
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 11 тур
    21 июля, воскресенье
    01:00
    Интернасьонал
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    01:00
    Сеара
    2:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    01:00
    ЦСА
    0:4
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    17:00
    Ботафого
    0:1
    Сантос
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    2:2
    Форталеза
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:1
    Фламенго
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    21 июля, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    02:30
    Торонто
    1:3
    Хьюстон
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    0:2
    Даллас
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:3
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    05:00
    Реал Солт-Лейк
    1:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    23:00
    Атланта Юнайтед
    2:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 2 тур
    21 июля, воскресенье
    13:00
    Силькеборг
    0:3
    Хорсенс
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    15:00
    Эсбьерг
    1:1
    Хобро
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    2:2
    Брондбю
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 2 тур
    21 июля, воскресенье
    14:00
    Урал
    3:0
    Ахмат
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    16:30
    Локомотив
    2:1
    Тамбов
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    19:00
    Динамо
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    21:30
    Сочи
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 19 тур
    21 июля, воскресенье
    15:00
    Тобол
    3:5
    Кайрат
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    16:30
    Тараз
    2:0
    Жетысу
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    17:00
    Атырау
    1:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2019/2020), 1/256 финала
    21 июля, воскресенье
    17:00
    Коломна
    2:1
    Сатурн
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 1 тур
    21 июля, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    0:4
    Лугано
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    1:1
    Серветт
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 2 тур
    21 июля, воскресенье
    17:30
    Богемианс 1905
    3:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    21 июля, воскресенье
    20:00
    Теплице
    1:5
    Славия
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 16 тур
    21 июля, воскресенье
    20:45
    Витебск
    1:1
    Минск
    Матч завершен
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