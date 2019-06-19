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    Расписание матчей 19-06-2019

    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
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    Кубок Америки 2019, 2 тур, группа A
    19 июня, среда
    00:30
    Боливия
    1:3
    Перу
    Матч завершен
    19 июня, среда
    03:30
    Бразилия
    0:0
    Венесуэла
    Матч завершен
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 1 тур, группа D
    19 июня, среда
    02:30
    Панама
    2:0
    Тринидад и Тобаго
    Матч завершен
    19 июня, среда
    04:30
    США
    4:0
    Гайана
    Матч завершен
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