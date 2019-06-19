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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Венесуэла
Бразилия - Венесуэла: обзор матча 19 июня 2019
Бразилия
19.06.2019, среда, 03:30
Кубок Америки, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Венесуэла
90'
+1
Желтая карточка
А. Фигуэра
85'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Х. Саломон Рондон
76'
Замена
А. Фигуэра
️️️️
Д. Мачис
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Нерес
72'
66'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Я. Эррера
Замена
Фернандиньо
️️️️
Каземиро
57'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ришарлисон
46'
Желтая карточка
Каземиро
41'
37'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Артур
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Аллан
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
19
Эвертон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алиссон
6
Луис
4
Маркиньос
3
Силва
13
Алвес
5
Каземиро
8
Артур
11
Коутиньо
7
Нерес
9
Ришарлисон
20
Фирмино
4-4-1-1
1
Фариньес
20
Эрнандес
2
Вильянуэва
3
Осорио
16
Росалес
19
Мурильо
8
Ринкон
6
Эррера
5
Морено
11
Мачис
23
Рондон
5
Каземиро
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
5
Каземиро
7
Нерес
19
Эвертон
19
Эвертон
7
Нерес
9
Ришарлисон
18
Жезус
18
Жезус
9
Ришарлисон
6
Эррера
10
Сотельдо
10
Сотельдо
6
Эррера
11
Мачис
19
Фигуэра
19
Фигуэра
11
Мачис
23
Рондон
17
Мартинес
17
Мартинес
23
Рондон
Остались в запасе
Бразилия
Венесуэла
10
Виллиан
ЛВ
20
Лукас Пакета
АП
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
15
Аллан
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
22
Хоэль Гратероль
ВР
11
Джефферсон Саварино
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
20
Лукас Пакета
АП
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
15
Аллан
ЦП
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
11
Джефферсон Саварино
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Бразилия - Венесуэла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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