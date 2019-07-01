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    Расписание матчей 01-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 1/4 финала
    1 июля, понедельник
    00:30
    Ямайка
    1:0
    Панама
    Матч завершен
    1 июля, понедельник
    03:00
    США
    1:0
    Кюрасао
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    1 июля, понедельник
    06:00
    Портленд
    1:0
    Даллас
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 3 тур, группа D
    1 июля, понедельник
    19:00
    Намибия
    1:4
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    1 июля, понедельник
    19:00
    ЮАР
    0:1
    Марокко
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 13 тур
    1 июля, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    2:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 3 тур, группа C
    1 июля, понедельник
    22:00
    Кения
    0:3
    Сенегал
    Матч завершен
    1 июля, понедельник
    22:00
    Танзания
    0:3
    Алжир
    Матч завершен
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