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Расписание матчей
Кубок Африки
Кения - Сенегал
Кения - Сенегал: обзор матча 01 июля 2019
Кения
01.07.2019, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
0 : 3
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кения - Сенегал
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Стадион 30 июня
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