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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада - Кения
Гренада - Кения: обзор матча 30 марта 2026
Гренада
30.03.2026, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Кения
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гренада - Кения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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Кения
Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62
15 мая
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
2025.04.02 15:45
1
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
2025.03.26 01:38
4
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
2025.03.25 11:16
3
Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62
15 мая
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
2025.04.02 15:45
1
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
2025.03.26 01:38
4
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
2025.03.25 11:16
3
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
1
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
2023.10.24 14:27
3
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
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Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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04.06.2026
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0 : 0
03.06.2026
Кения
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Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
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Гренада
4 : 1
15.11.2025
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные,
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
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Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные,
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные,
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные,
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные,
Кения
1 : 2
27.03.2026
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