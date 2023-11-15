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    • Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»

    Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»

    Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про настрой команды.

    «Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией (2:2) не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу.

    Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, – им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определeнных качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», – считает Карпин.

    • 20 ноября Россия примет в товарищеском матче Кубу.
    • Россия отстранена от официальных матчей.
    • Карпин в сборной 2 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 16:20
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