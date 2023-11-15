Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про настрой команды.

«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией (2:2) не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу.

Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, – им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определeнных качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», – считает Карпин.