Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про настрой команды.
«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией (2:2) не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу.
Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, – им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определeнных качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», – считает Карпин.
- 20 ноября Россия примет в товарищеском матче Кубу.
- Россия отстранена от официальных матчей.
- Карпин в сборной 2 года.
Источник: «Чемпионат»